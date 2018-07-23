قرقاش عن زيارة أمير قطر لبريطانيا: إنقلب السحر على الساحر

الرياض- الوئام:

قال وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش في تعليقه على زيارة أمير دولة قطر للمملكة المتحدة أننا نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا لا يسعنا إلا أن نقول إنقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبني الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك إختار دعم التطرّف والإرهاب.

وقال في تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” : مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديموقراطية وأنت لم تخض إنتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟

وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك إكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهض للغاية.