«التجارة» تشهر بشركة عرضت منتجات استهلاكية غير مطابقة للمواصفات

الرياض- الوئام:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بشركة متخصصة في تجارة الجملة في الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالرياض يقضي بثبوت مخالفاتها لنظام مكافحة الغش التجاري وذلك بحيازة منتجات استهلاكية (طناجر ضغط) تحمل علامة الجودة دون الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهو ما يعد تضليلاً وإيهاماً للمستهلكين.

وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة ومصادرة السلع المضبوطة ،ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لضبط 457 طنجرة ضغط متنوعة الأحجام بالموقع التابع للشركة تحمل علامة الجودة دون إذن أو تصريح من قبل الهيئة، وبناء عليه إحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية على المنشأة المخالفة .

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.