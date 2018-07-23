الأحوال المدنية تستعد للحج بحزمة من الخدمات

الرياض- الوئام:

تعمل الأحوال المدنية على تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين وحجاج الخارج عبر الخدمات الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر” ومكاتبها في المشاعر المقدسة، لتسهيل الإجراءات على ضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل لإراحتهم، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتقدم الأحوال المدنية خدمة الإستفسار عن أحقية القيام بالحج عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى طباعة تصاريح الحج إلكترونيًا من قبل المستفيد ومنح صلاحية إصدار تصاريح الحجاج لشركات الحج الداخلية، والقطاعات الحكومية والعسكرية، إذ تتيح الخدمة تفويض الجهات المذكورة بإستخراج تصاريح الحجاج المسجلين على قوائمهم بكل يسر وسهولة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية “أبشر” .

كما أتاحت الأحوال المدنية للمواطنين خدمة إلغاء تصريح الحج إلكترونياً قبل تاريخ 7-12-1438 هـ من قبل الحاج، لمن لديهم حساب مفعل في “أبشر” وتصريح حاج ساري، فيما يتم إلغاء التصريح بعد التاريخ المذكور عن طريق زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية، والذي يتطلب إحضار الأوراق الثبوتية التي تفيد بإلغاء التصريح من الحملة.

وخصصت الأحوال المدنية مكتبين لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة في مجمع المعيصم، ومجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي بمكة المكرمة، إضافة إلى مجموعة من المواقع الأخرى المنتشرة على طرق الحجاج، والتي تستقبل العملاء على مدار الساعة، لتسجيل واقعتي الولادة والوفاة.

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن القطاع يفخر بتقديم خدماته لحجاج بيت الله الحرام الذين تستقبلهم المملكة.

مبيناً أًن الأحوال المدنية قد أكملت كافة استعداداتها لتقديم الخدمات بمتابعة من وكيل الوزارة للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود .

وقال : اهتمام القيادة بموسم الحج وحرصهم الكبير على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتوفير كل ما يلزم لراحتهم يدفع القطاعات المشاركة كافة لبذل كافة السبل الممكنة التي تختصر عليهم الوقت والجهد، وتجعلهم يكملون مناسكهم بكل يسر وسهولة.