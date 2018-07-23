بدء الاختبارات التحريرية لـ130 سيدة في مهنة المراقبة الجوية

جدة- الوئام:

بدأت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (سانس) في إجراء إختبارات القبول للدفعة الثانية من برنامج المراقبة الجوية للسيدات المنتهي بالتوظيف والذي تنفذه الشركة بالتعاون مع الاكاديمية السعودية للطيران المدني.

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ويبلغ عدد السيدات اللاتي انطبقت عليهن شروط القبول في البرنامج ١٣٠ سيدة سيخضعن جميعهن للاختبارات التي ستستمر على مدى أسبوعين في كل من مدينتي جدة والرياض، وتشتمل على اختبارات تحريرية في (الفيزياء والرياضيات وغيرها)، إضافة إلى الاختبارات الخاصة بالمراقبة الجوية.

وتولى (سانس) أهمية قصوى لتأهيل وتوظيف الفتيات في مهنة المراقبة الجوية انطلاقاً من توجهها للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإيماناً منها بأهمية دعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في مختلف المجالات.

وكانت سانس قد أعلنت في نهاية شهر يونيو‬ الماضي عن فتح باب القبول والتسجيل ولمدة أسبوعين للدفعة الثانية من السيدات في برنامج “المراقبة الجوية” المنتهي بالتوظيف، فيما بدأت الدفعة الاولى من المراقبات الدراسة مطلع شهر مارس الماضي تمهيدا لتوظيفهن بعد التخرج في مركز المراقبة بجدة.

ويعدّ برنامج المراقبة الجوية للفتيات أول برنامج يتم إطلاقه في المملكة لتأهيل السعوديات للعمل في هذه المهنة. وكانت سانس قد بدأت بتوظيف السعوديات في بداية العام السابق 2017، يعملن في تخصصات إدارية وهندسية.

يذكر أن سانس تقوم بدور هام وحيوي في تأمين وسلامة الأجواء وحركة الطائرات، وتقدم خدمات الملاحة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها، من خلال توفير أنظمة ذات مستوى عالٍ ومدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية سعودية على أعلى مستويات التأهيل والكفاءة.

كما تقدم الخدمات الملاحية المكملة مثل دليل الطيران في المملكة والنشرات الملاحية وخدمات البحث والإنقاذ وخدمات الاتصالات الملاحية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الداخلية المستخدمة للمجال الجوي ومراكز تقديم خدمات الملاحة الجوية بالدول المجاورة وخدمات الأرصاد الجوية، وتجهيز وتشغيل وصيانة الأنظمة والأجهزة المتعلقة بالملاحة الجوية.