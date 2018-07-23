الاتحاد الآسيوي يطرح تذاكر كأس أمم آسيا

الرياض- الوئام:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، اليوم الإثنين، عن بدء طرح تذاكر البطولة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 30 يوليو الجاري.

وجاء القرار خلال اجتماعات وفد اللجنة المنظمة مع الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور أمين عام الاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور جون، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، عارف حمد العواني، لاستعراض آخر تحضيرات الإمارات لاستضافة أكبر نسخة من البطولة الآسيوية.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنظيمية، ومدى جاهزية المنشآت ومتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة.

وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل عمليات التجديد في الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة ونسب الإنجاز المحققة، فضلاً عن ذلك الاطلاع على جهود اللجنة العليا المحلية المنظمة واستعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير خلال البطولة.