بظروف غامضة.. وفاة فنانة سورية

الوئام - وكالات

توفيت في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 49 عاما الممثلة السورية، مي سكاف المعروفة بانضمامها إلى صفوف المعارضة السورية.

وذكرت مصادر مقربة من مي سكاف، أنها توفيت في العاصمة الفرنسية، باريس حيث تقيم، منذ العام 2013.

ولا تزال ظروف وفاة سكاف غامضة ولم تتضح على الفور أسبابها وملابساتها، فيما أكدت المصادر أنها توفيت منذ ليلة البارحة (ليل الأحد/الاثنين) بأزمة قلبية.

وأكد المخرج السوري ثائر موسى صحة الخبر، واصفا مي سكاف بأنها “أطيب الناس وأطيب وأصلب الأرواح”.

ونعى ممثلون وكتاب سوريون سكاف اليوم الاثنين، والتي تعتبر واحدة من الوجوه البارزة بين الممثلين المعارضين للنظام السوري منذ عام 2011.