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وزير الخارجية اليمني: لا بديل عن مواجهة عصابات إيران

وزير الخارجية اليمني: لا بديل عن مواجهة عصابات إيران
weam.co/533091
قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن الحوثيين استخدموا الفترة الزمنية للتهدئة من أجل المراوغة، مشددا على أن الخيار الوحيد هو استمرار العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأضاف الوزير في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، الاثنين، أن لا أحد يمكن أن يقبل بوجود حوثي عسكري في الحديدة كجزء من أي اتفاق.

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن موافقة الحكومة اليمنية على مشروع “مبادرة الحديدة” تأتي في سياق كل الاتفاقيات السابقة والالتزام بالقرارات الدولية.

وقال إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث بدأ يتوصل إلى نفس ما توصل إليه إسماعيل ولد الشيخ (المبعوث الدولي السابق)، وهو أن الطرف الانقلابي يقف عائقا أمام كل مبادرات السلام.

وفي ظل التعنت الحوثي المتواصل أمام المبادرات الدولية، قال اليماني : “لا خيار أمامنا إلا الاستمرار في العمليات العسكرية أمام عصابات تتلقى التوجيهات من طهران.”

مؤكدا أن محاولات الحوثيين في تغيير الواقع الميداني لن تجدي نفعا لأن الشارع اليمني يرفضهم.

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