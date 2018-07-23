التعليقات: 0

والهلال الأحمر يباشر الحادث

10 حالات اختناق وحروق في حريق شقة سكنية بجدة

10 حالات اختناق وحروق في حريق شقة سكنية بجدة
weam.co/533092
الوئام-جدة هاني الثبيتي

أُصيب 10 اشخاص بحالات اختناق وحروق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي السلامة تقاطع قريش مع المدينة باتجاه الغرب بمحافظة جدة بينهم حالة متوسطة الخطورة.
وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقة سكنية وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق اربعة فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني معتز الباشا.
وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع خمسة عولجت بالموقع، ونقل خمسة حالات متوسطة الخطورة إصيبت حالتين بحروق وثلاث حالات باختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام.

روابط ذات صلة

كارينيو يكتفي بتمرين ترفيهي ويلاقي تروا الفرنسي ودياً

كارينيو يكتفي بتمرين ترفيهي ويلاقي تروا الفرنسي ودياً
وزارة العدل تحذر من “رسائل مزورة” للتبليغات القضائية

وزارة العدل تحذر من “رسائل مزورة” للتبليغات القضائية
مكافأة مقطوعة وانتداب وأمر إركاب لأعضاء مجلس المعلمين الاستشاري

مكافأة مقطوعة وانتداب وأمر إركاب لأعضاء مجلس المعلمين الاستشاري
هيئة الهلال الأحمر تكثف استعداداتها لخدمة الحجاج بـ “2631” فنيا وطبيبا

هيئة الهلال الأحمر تكثف استعداداتها لخدمة الحجاج بـ “2631” فنيا وطبيبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>