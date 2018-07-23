10 حالات اختناق وحروق في حريق شقة سكنية بجدة

الوئام-جدة هاني الثبيتي

أُصيب 10 اشخاص بحالات اختناق وحروق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي السلامة تقاطع قريش مع المدينة باتجاه الغرب بمحافظة جدة بينهم حالة متوسطة الخطورة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقة سكنية وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق اربعة فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني معتز الباشا.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع خمسة عولجت بالموقع، ونقل خمسة حالات متوسطة الخطورة إصيبت حالتين بحروق وثلاث حالات باختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام.