هيئة الهلال الأحمر تكثف استعداداتها لخدمة الحجاج بـ “2631” فنيا وطبيبا

الوئام-الباحة-عايض ال ركبان

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعوي استعداداتها لموسم الحج للعام الحالي 1439هـ لتقديم خدماتها الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وكذلك زوار المسجد النبوي والمدينة المنورة.

وجندت الهيئة أكثر من 2631 شخصا ما بين أطباء وأخصائيين وإداريين وفنيين بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، كما جهّزت الهيئة أكثر من 69 مركز إسعاف في المشاعر المقدسة؛ منى والمزدلفة وعرفات، والطرق المؤدية إليها، و36 مركز إسعاف في نطاق العاصمة المقدسة، 15 سيارة إسعاف و27 دراجة نارية.

وقد جهزت الهيئة 21 مركز إسعاف في نطاق المدينة المنورة والحرم المدني الشريف، وأكثر من 10 مراكز إسعافية أخرى توزعت على المطارات والمنافذ البرية، شملت مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومنفذ الحديثة ومنفذ حالة عمار ومنفذ البطحاء ومنفذ جديدة عرعر وميناء جدة الاسلامي ومركز المنخلي.

وكان معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم قد وجّه باعتماد برنامج الحج للهيئة لهذا العام 1439هـ منذ وقت مبكر لضمان جاهزية الهيئة في تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة خلال موسم الحج من خلال تكليف الإدارة العامة للحج والعمرة بالهيئة بتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة للهيئة.

وقامت الهيئة كذلك بتجهيز وتوفير مراكز الإسعاف الثابتة والموسمية وتوسيع انتشارها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك توفير الفرق الإسعافية المؤهلة من الأطباء والفنيين والسائقين وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير الخدمات المساندة لها من حيث توفير غرف العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.