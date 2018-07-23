مكافأة مقطوعة وانتداب وأمر إركاب لأعضاء مجلس المعلمين الاستشاري

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

كشفت مصادر للوئام القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري للمعلمين لعام 1438/1439هـ، والذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين ويعبر عنهم ويعتني بمقترحاتهم لتعزيز مشاركة المعلمين في صناعة القرار بهدف تطوير العملية التعليمية، ورفع فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المعلمين والقيادات التربوية والاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العلمية والمشكلات التي تواجه المعلمين .

مدة دورة المجلس عامان دراسيان ويستمر المجلس في أداء عمله حتى يتم ترشيح أعضاء جدد للمجلس ويشكل المجلس على مستوى الوزارة، ويكون مقره الوزارة ويضم 29 عضوا كالتالي :- وزير التعليم رئيسا للمجلس ، أمين المجلس ، مدير عام شؤون المعلمين ، مدير عام الاشراف التربوي بنين ، بنات و24 معلما ومعلمة بالتساوي مع مراعاة التنوع في المراحل الدراسية ونوع التعليم

و شروط الترشح:

أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحدّ أدنى. ،أن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات في مهنة التدريس.

أن يكون حاصلاً على درجة (95) كحدّ أدنى في التقويم الوظيفي للعام السابق للترشح. ،ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو محالا للتحقيق أو المحاكمة.، أن يكون مشاركاً في المؤتمرات أو المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو حاصلاً على جوائز فيها. له أن يكون منقذاً لمجموعة من البرامج التدريبية أو ورش العمل أو الحلقات العلمية في مجال التربية والتعليم أو

مشاركاً بها. أن يقدّم بحوناً إجرائية أو أوراق عمل داعمة لعمليتي التعليم والتعلم.

أن يقدّم مبادرات نوعية تسهم في تحسين الأداء التعليمي. و يسهم بأعمال تطوعية موجهة للطلاب أو البيئة المدرسية أو المجتمع المحلي.

يشارك طلابه أو أكثر في المسابقات المحلية أو الإقليمية أو على جوائز فيها

أن أحد أو الدولية) الحصول . أن يجتاز المقابلة الشخصية،