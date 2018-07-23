مكافأة مقطوعة وانتداب وأمر إركاب لأعضاء مجلس المعلمين الاستشاري

كشفت مصادر للوئام القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري للمعلمين لعام 1438/1439هـ، والذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين ويعبر عنهم ويعتني بمقترحاتهم لتعزيز مشاركة المعلمين في صناعة القرار بهدف تطوير العملية التعليمية، ورفع فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المعلمين والقيادات التربوية والاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العلمية والمشكلات التي تواجه المعلمين .
مدة دورة المجلس عامان دراسيان ويستمر المجلس في أداء عمله حتى يتم ترشيح أعضاء جدد للمجلس ويشكل المجلس على مستوى الوزارة، ويكون مقره الوزارة ويضم 29 عضوا كالتالي :- وزير التعليم رئيسا للمجلس ، أمين المجلس ، مدير عام شؤون المعلمين ، مدير عام الاشراف التربوي بنين ، بنات و24 معلما ومعلمة بالتساوي مع مراعاة التنوع في المراحل الدراسية ونوع التعليم
و شروط الترشح:
أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحدّ أدنى. ،أن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات في مهنة التدريس.
أن يكون حاصلاً على درجة (95) كحدّ أدنى في التقويم الوظيفي للعام السابق للترشح. ،ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو محالا للتحقيق أو المحاكمة.، أن يكون مشاركاً في المؤتمرات أو المسابقات (المحلية أو الإقليمية أو الدولية) أو حاصلاً على جوائز فيها. له أن يكون منقذاً لمجموعة من البرامج التدريبية أو ورش العمل أو الحلقات العلمية في مجال التربية والتعليم أو
مشاركاً بها. أن يقدّم بحوناً إجرائية أو أوراق عمل داعمة لعمليتي التعليم والتعلم.
أن يقدّم مبادرات نوعية تسهم في تحسين الأداء التعليمي. و يسهم بأعمال تطوعية موجهة للطلاب أو البيئة المدرسية أو المجتمع المحلي.
يشارك طلابه أو أكثر في المسابقات المحلية أو الإقليمية أو على جوائز فيها
أن أحد أو الدولية) الحصول . أن يجتاز المقابلة الشخصية،
مشاركاً بها. أن يقدّم بحوناً إجرائية أو أوراق عمل داعمة لعمليتي التعليم والتعلم.
أن يقدّم مبادرات نوعية تسهم في تحسين الأداء التعليمي. و يسهم بأعمال تطوعية موجهة للطلاب أو البيئة المدرسية أو المجتمع المحلي.
يشارك طلابه أو أكثر في المسابقات المحلية أو الإقليمية أو على جوائز فيها
أن أحد أو الدولية) الحصول . أن يجتاز المقابلة الشخصية،
إجراءات الترشم:
أولا : تجري عملية الترشح لعضوية المجلس قبل بداية الدورة الجديدة بخمسة أشهر.
ثانياً: تدعو إدارة التعليم من يرغب في الترشح من المعلمين لعضوية المجلس للتسجيل في البرنامج المخصص لذلك
خلال الفترة المحددة.
ثالثاً: تقوم أمانة المجلس بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط
رابعاً: تقوم أمانة المجلس بإجراء المفاضلة بين المرشحين ورفع الأسماء لرئيس المجلس للاعتماد.
خامساًإعلان أسماء المرشحين لعضوية المجلس.
سادساًوضع قائمة مرتبة حسب المفاضلة بأسماء البدلاء، ويكون مماثلا لعدد المرشحين.
(آلية إنهاء العضوية وترشيح البدلاء)
• أولاًتشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية أمينه واثنين من أعضائه تتولى دراسة حالات إنهاء
العضوية واعتمادها من الرئيس.
(مهام الأمانة)
1. متابعة أعمال المجلس الدورية.
2. حفظ التقارير ومحاضر الجلسات والمخاطبات الواردة.
3. الإشراف على تجهيز مقر الاجتماع.
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4إعداد جدول أعمال الجلسات.
5. إعداد التقارير الدورية والختامية.
6. دعوة الأعضاء للاجتماعات الدورية والطارئة.
7. إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة التوصيات.
8. استقبال المقترحات المقدمة من الاعضاء للتصويت علم إدراجها في جداول أعمال الجلسات.
9- إنشاء منصة إلكترونية للمجلس والإشراف عليها ضمن موقع
10- الوزارة تتضمن أخبار المجلس وتوصياته.
أولا : تجري عملية الترشح لعضوية المجلس قبل بداية الدورة الجديدة بخمسة أشهر.
ثانياً: تدعو إدارة التعليم من يرغب في الترشح من المعلمين لعضوية المجلس للتسجيل في البرنامج المخصص لذلك
خلال الفترة المحددة.
ثالثاً: تقوم أمانة المجلس بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط
رابعاً: تقوم أمانة المجلس بإجراء المفاضلة بين المرشحين ورفع الأسماء لرئيس المجلس للاعتماد.
خامساًإعلان أسماء المرشحين لعضوية المجلس.
سادساًوضع قائمة مرتبة حسب المفاضلة بأسماء البدلاء، ويكون مماثلا لعدد المرشحين.
(آلية إنهاء العضوية وترشيح البدلاء)
• أولاًتشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية أمينه واثنين من أعضائه تتولى دراسة حالات إنهاء
العضوية واعتمادها من الرئيس.
حالات إنهاء العضوية:
طلب الانسحاب من عضوية المجلس. إنهاء خدمة العضو سواء بالتقاعد أو الاستقالة.
تغيبه عن الحضور لجلستين متتاليتين. صدور عقوبة بدقة خلال فترة عضويته.
. التكليف بأعمال غير التدريس. الإخلال بقواعد العمل في المجلس
ترشيح البدلاء للمجلس:
تغيبه عن الحضور لجلستين متتاليتين. صدور عقوبة بدقة خلال فترة عضويته.
. التكليف بأعمال غير التدريس. الإخلال بقواعد العمل في المجلس
ترشيح البدلاء للمجلس:
يكون ترشيح البدلاء من قائمة الاحتياط إذا رأى رئيس المجلس ذلك.
( اجتماعات المجلس)
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يعقد المجلس في كل دورة أربعة اجتماعات، ولرئيس المجلس دعوة أعضائه إلى جلسة طارئة إذا رأى ذلك.
و توجه أمانة المجلس الدعوة لأعضائه لحضور الاجتماعات مع تحديد تاريخ ومقر الانعقاد.
، تبلغ الأمانة جميع الأعضاء بالموضوعات التي سيتم بحثها قبل كل اجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين.
. ينعقد المجلس برئاسة رئيسه، وبحضور ثلثي أعضائه.
،يطرح في اجتماع المجلس الموضوعات التي تم إقرار مناقشتها في الجلسة السابقة، وكذلك الموضوعات
الطارئة بعد موافقة الرئيس.
، تتخذ توصيات المجلس بأغلبية أعضائهِ الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
.
يعقد المجلس في كل دورة أربعة اجتماعات، ولرئيس المجلس دعوة أعضائه إلى جلسة طارئة إذا رأى ذلك.
و توجه أمانة المجلس الدعوة لأعضائه لحضور الاجتماعات مع تحديد تاريخ ومقر الانعقاد.
، تبلغ الأمانة جميع الأعضاء بالموضوعات التي سيتم بحثها قبل كل اجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين.
. ينعقد المجلس برئاسة رئيسه، وبحضور ثلثي أعضائه.
،يطرح في اجتماع المجلس الموضوعات التي تم إقرار مناقشتها في الجلسة السابقة، وكذلك الموضوعات
الطارئة بعد موافقة الرئيس.
، تتخذ توصيات المجلس بأغلبية أعضائهِ الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
(اختصاصات المجلس)
• يقوم المجلس بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة
بشأنها، والمتمثلة في الآتي:
حقوق وواجبات المعلم. المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم . تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية. الموضوعات المحالة إلى المجلس.
. المقترحة من أعضاء المجلس إذا حظيت بموافقة ، الموضوعات ثلثي الاعضاء، وما يطلب رئيس
المجلس عرضه على الأعضاء. اعتماد تشكيل اللجان المرتبطة بأعمال المجلس.
• يقوم المجلس بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة
بشأنها، والمتمثلة في الآتي:
حقوق وواجبات المعلم. المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم . تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية. الموضوعات المحالة إلى المجلس.
. المقترحة من أعضاء المجلس إذا حظيت بموافقة ، الموضوعات ثلثي الاعضاء، وما يطلب رئيس
المجلس عرضه على الأعضاء. اعتماد تشكيل اللجان المرتبطة بأعمال المجلس.
(مهام الرئيس)
. رئاسة المجلس وإدارة
1جلساته.
2. متابعة أعمال الآمانة.
3. اعتماد التقرير الختامي.
.4- دعوة من يرى أهمية مشاركته في الجلسات أو اللجان.
5. المخاطبات الرسمية باسم المجلس مع إدارات الوزارة والقطاعات الآخر.
. رئاسة المجلس وإدارة
1جلساته.
2. متابعة أعمال الآمانة.
3. اعتماد التقرير الختامي.
.4- دعوة من يرى أهمية مشاركته في الجلسات أو اللجان.
5. المخاطبات الرسمية باسم المجلس مع إدارات الوزارة والقطاعات الآخر.
6. اعتماد توصيات الأمانة.
(مهام الأمانة)
1. متابعة أعمال المجلس الدورية.
2. حفظ التقارير ومحاضر الجلسات والمخاطبات الواردة.
3. الإشراف على تجهيز مقر الاجتماع.
.
4إعداد جدول أعمال الجلسات.
5. إعداد التقارير الدورية والختامية.
6. دعوة الأعضاء للاجتماعات الدورية والطارئة.
7. إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة التوصيات.
8. استقبال المقترحات المقدمة من الاعضاء للتصويت علم إدراجها في جداول أعمال الجلسات.
9- إنشاء منصة إلكترونية للمجلس والإشراف عليها ضمن موقع
10- الوزارة تتضمن أخبار المجلس وتوصياته.
(ميزانية المجلس)
1. تخصيص مقر لآمانة المجلس في وزارة التعليم، للقيام بالمهام المسندة إليها
2. اعتماد ميزانية خاصة للمجلس لتنفيذ الترتيبات التنظيمية اللازمة.
. منح عضو المجلس انتدابا وأمر إركاب إذا كان العضو من مدينة خارج مقر المجلس. وتخصيص مكافأة مقطوعة لأعضاء المجلس وأمانتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس
1. تخصيص مقر لآمانة المجلس في وزارة التعليم، للقيام بالمهام المسندة إليها
2. اعتماد ميزانية خاصة للمجلس لتنفيذ الترتيبات التنظيمية اللازمة.
. منح عضو المجلس انتدابا وأمر إركاب إذا كان العضو من مدينة خارج مقر المجلس. وتخصيص مكافأة مقطوعة لأعضاء المجلس وأمانتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس