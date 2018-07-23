كارينيو يكتفي بتمرين ترفيهي ويلاقي تروا الفرنسي ودياً

الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

اكتفى الأوروجياني، دانيال كارينيو بتمرين مسائي لليوم الإثنين ، بدأ بتمرين ترفيهي بلعب كرة الطائرة بالأقدام ، ومن ثم قام بعمل مناورة على كامل الملعب شارك فيها جميع اللاعبين عدا اللاعب فراس البريكان الذي واصل برنامجه المحدد من الجهاز الطبي بالجري حول الملعب

وكثف مدرب الحراس مارلون بيريس تدريباته على الثلاثي وليد عبدالله و عبدالله العويشير و زيد البواردي.

وقبل نهاية التمرين تدرب اللاعبون على التسديد من خارج منطقة الجزاء وبإستخدام حائط صد.

ومن المقرر أن يلعب نادي النصر مباراته الودية الثانية يوم غد الثلاثاء أمام نادي تروا الفرنسي في مدينة زيورخ ضمن برنامج الفريق المعد مسبقاً في المعسكر الخارجي بمدينة سانت غالين السويسرية.