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في رفض لسياسات النظام

مظاهرات أمام البرلمان البريطاني ضد زيارة أمير قطر

مظاهرات أمام البرلمان البريطاني ضد زيارة أمير قطر
weam.co/533109
الوئام-متابعات
احتشد متظاهرون أمام مجلس العموم البريطاني، الاثنين، احتجاجا على زيارة أمير قطر تميم بن حمد، الذي يتهمونه بدعم الجماعات الإرهابية.

ورفع المتظاهرون أمام البرلمان الذي وصله أمير قطر للقاء مع النواب، لافتات تندد بالسياسات القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخلات في الشؤون الداخلية لدول عربية ونشر الفتنة بينها.

وقالت إحدى اللافتات:” كيف تستقبل المملكة المتحدة رجلا دفع مليار دولار لإرهابيين”، في إشارة إلى فضحية الفدية الضخمة التي دفعتها الدوحة لميليشيات إرهابية إيرانية في العراق من أجل إطلاق سراح أعضاء في الأسرة الحاكمة بقطر احتجزتهم أثناء رحلة صيد.

وأظهرت مراسلات مسربة في وقت سابق قيام النظام القطري بالتعاون مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني من أجل دفع مليار دولار لكتائب إرهابية تابعة لإيران في العراق، بالإضافة إلى تهجير سكان مدن سورية لصالح النظام السوري وميليشيات إيران.

وأرسلت جمعيات حقوقية إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لفتح موضوع إسقاط الجنسية القطرية عن آلاف المواطنين القطريين، وهو ما يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان.

وشارك أبناء الجالية اليمنية في المظاهرات، للتنديد بالسياسات القطرية الداعمة لميليشيات الحوثي الإيرانية التي دمرت البلاد.

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