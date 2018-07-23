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وفق بيان رسمي

تعرف على شروط عضوية “اتحاد الإعلام الرياضي” للمنتسبين للصحف الإلكترونية

تعرف على شروط عضوية “اتحاد الإعلام الرياضي” للمنتسبين للصحف الإلكترونية
weam.co/533112
الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي المعايير الخاصة بإصدار بطاقات العضوية للإعلاميين المنتسبين للصحف الإلكترونية، والراغبين في الحصول على عضوية الاتحاد.
وكشف الاتحاد في بيان رسمي عن المعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على العضوية، والتي جاءت على النحو التالي:
1 – أن يستوفي مقدم الطلب جميع الاشتراطات الأساسية التي وضعها الاتحاد لكل المتقدمين (شروط العضوية الأساسية).
2 – أن يكون لدى الصحيفة ترخيص جديد من وزارة الإعلام وفق الاشتراطات الصادرة مؤخراً من الوزارة.
3 – تقديم سيرة مهنية لمقدم الطلب، تشمل أعماله الإعلامية وبعض بطاقات البطولات والمنافسات التي قام بتغطيتها.
4 – أن يكون ترتيب الصحيفة الإلكترونية التي ينتمي إليها الإعلامي ضمن قائمة الـ 20 موقعاً إعلامياً الأولى بين الصحف الإلكترونية في المملكة وفق المعايير المعترف بها في تقييم المواقع والصحف الإلكترونية.
5 – تحصل كل صحيفة إلكترونية على عدد معين من العضويات لمنتسبيها حسب تصنيفها بحيث تحصل الصحف العشر الأعلى تصنيفاً على 5 عضويات، فيما تحصل الصحف ما دون ذلك على 3 عضويات فقط.
6 – قد تحتاج إدارة الاتحاد إلى طلب مقابلة بعض الزملاء المتقدمين؛ لتقديم بعض التوضيحات متى لزم الأمر.
ويود الاتحاد من الزملاء الإعلاميين المنتسبين للصحف الإلكترونية الذين تقدموا بطلب العضوية في وقت سابق استيفاء المتطلبات الجديدة بحسب الشروط أعلاه بإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل: rg@ssmfksa.com .
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعه الثاني الأسبوع قبل الماضي، وأصدر خلاله عدداً من القرارات المهمة، يأتي من بينها تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ بتال القوس، لوضع معايير خاصة لحصول الإعلاميين المنتسبين للصحف الإلكترونية على عضوية الاتحاد.

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