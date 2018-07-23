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في تعاون بين البلدين

توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وتونس للتعاون في المجالات الصحية

توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وتونس للتعاون في المجالات الصحية
weam.co/533117
الوئام-واس

وقعت المملكة وتونس مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والهيئة التونسية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت بحضور معالي وزير الصحة التونسي عماد الحمامي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بالعاصمة التونسية اليوم، إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في المجالات الصحية وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الجودة وسلامة المرضى، ودعم تبادل البرامج التدريبية في مجال الاعتماد وتقييم المنشآت الصحية، إلى جانب تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وورش العمل المتصلة بمجال الاعتماد في الميدان الصحي.

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