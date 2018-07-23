وزير الخارجية الإيراني لترامب : كن حذرا

الوئام-متابعات

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الإثنين، على تهديدات الرئيس الأميركي بالقول “كن حذراً”.

وكتب ظريف على تويتر: “لا شيء يثير الاهتمام! نحن هنا منذ آلاف السنين وشهدنا سقوط امبراطوريات، بما فيها امبراطوريتنا التي استمرت أكثر من بعض البلدان، كن حذرا!”.

هذا وهدد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب في تغريدة له عبر #تويتر، الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا: “إياك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا ستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ”.

وأضاف ترمب لروحاني: “لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. احترسوا!”.

وأكد ترمب عبر تويتر: “لن نقبل بأي تهديد للولايات المتحدة مجددا”.

وكان الرئيس الإيراني #حسن_روحاني، قد “حذر” من استراتيجية #دونالد_ترمب تجاه بلاده، قائلا إن “الولايات المتحدة الأميركية أسست استراتيجيتها على العقوبات وإسقاط النظام في طهران وتفكيك إيران”، على حد قوله.

وكرر الرئيس الإيراني وذلك أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين، مرة أخرى تهديده بإغلاق #مضيق_هرمز في حديث بالعاصمة طهران، قائلا: “الذي يفهم قليلا في السياسة، لا يقول سنمنع تصدير النفط الإيراني. نحن لدينا مضائق كثيرة، وهرمز أحدها”.