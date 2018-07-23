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بعد صدوره

تعرف على الحكم الصادر ضد المعتدين على معلمي إحدى مدارس الرياض

تعرف على الحكم الصادر ضد المعتدين على معلمي إحدى مدارس الرياض
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الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم  مبارك العصيمي، عن صدور الحكم القضائي على المعتدين على معلمي مدرسة الشيخ عبدالرحمن بن حسن الابتدائية في الرياض بعد اقتحامها.

وقال العصيمي في بيان له مساء اليوم، إن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن 8 أشهر والجلد 150 جلدة تعزيزا للمعتدين على ثلاثة من معلمي المدرسة.

وجاء الحكم بعد إدانتهما وثبوت الدعوى الموجهة إليهما باقتحام منشأة حكومية تعليمية والإخلال بنظامها العام وإشاعة الفوضى فيها والاعتداء بالضرب على ثلاثة من معلمي المدرسة والتسبب في إصابتهم بعدة إصابات أثناء تأديتهم عملهم ، فيما أكدت المحطمة أن الحق الخاص لايزال قائما .

من جانبه، قدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي شكره للأمير فيصل بن بندر أمير الرياض ونائبه لاهتمامهما وحرصهما لمتابعة هذه القضية، منوها بالمتابعة الحثيثة لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ونائبه لمثل هذه القضايا وتأكيدهما اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام منسوبيها.

كما أكد مدير عام التعليم أن المدارس مرافق حكومية من الممتلكات العامة للدولة التي تكفل الأنظمة حمايتها وعدم التعدي عليها، مشيرا إلى أن الاعتداء على المعلم أثناء تأدية عمله تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وشدد على أن وزارة التعليم ستقوم بدورها في حماية منسوبيها وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها مواجهة حالات الاعتداء أو العنف و التهديد وما ينتج عنها من أضرار معنوية أو جسدية أو مادية.

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