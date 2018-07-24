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مفاجأة .. شاحن لاسلكي من سامسونج

مفاجأة .. شاحن لاسلكي من سامسونج
weam.co/533124
الوئام-متابعات

قبل أيام قليلة من عقد مؤتمرها الدولي، كشفت تقارير إعلامية أن الشركة الكورية الجنوبية “سامسونغ” تخطط لطرح “شاحن ثوري” في الأسواق.

وستعقد الشركة يوم 9 أغسطس مؤتمرا، في نيويورك، ستزيح خلاله النقاب عن أجهزتها الجديدة، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج”.

وخلال هذا الحدث، يتوقع أن تكشف سامسونغ شاحنها اللاسلكي الجديد تحت اسم Wireless Charger Duo، والذي يشبه إلى حد ما شاحن أبل “AirPower Multi-Device Charger”.

وتظهر بعض الصور المسربة علبة الشاحن، كما تبين عدد الأجهزة التي يمكن الشاحن شحنها في وقت واحد.

والشاحن على ما يبدو قادر على شحن هاتفين لاسلكيا أو هاتف وساعة ذكية “غالاكسي واتش” بطاقة إجمالية 25 وات.

وقال بعض المنتقدين إن طاقة الشاحن الجديد غير كافية، على اعتبار أن مستخدمي سامسونغ اعتادوا على خاصية الشحن السريع، الأمر الذي لن يكون متوفرا في هذا الشاحن.

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