الوئام-متابعات

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد،6 حالات يتم بسببها إيقاف معاش المستفيد فيها، من بينها زواج إحدى المستفيدات.

وقالت المؤسسة خلال ردها على استفسار أحد المواطنين، بشأن المدة الزمنية التي يتم فيها قطع راتب المعاش عن المتزوجة: اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف نصيبها من المعاش التقاعدي).

واستعرضت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” “إنفوجرافيك” يوضح الحالات التي يتم فيها إيقاف معاش المستفيدين بشكل عام:

بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة.

تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة.

انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

زواج إحدى المستفيدات.

الوفاة

التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

وأوضحت المؤسسة، أنه يمكن للمستفيدين الدخول على البوابة الإلكترونية واختيار خدمة (تغيير حالة مستفيد) مع تحميل صورة من عقد الزواج.