حالة الطقس: هطول امطار رعدية بالطائف وجازان وعسير

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مع رياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق نجران وعسير ومكة المكرمة والباحة وعسير ووادي الدواسر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.