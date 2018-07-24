أكثر من 20 قتيلاً في حرائق غابات أثينا

أثينا- الوئام:

قتل أكثر من 20 شخصا في حرائق غابات خارجة عن السيطرة بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تزاناكوبولوس، في خطاب متلفز في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وذكر تزاناكوبولوس أن ما لا يقل عن 69 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفيات جراء الإصابة بجروح مشيرا إلى أن الكثيرين منهم في حالة خطيرة.

وتسبب الجفاف الشديد والرياح القوية في اندلاع النيران بالقرب من كينيتا، المقصد اليوناني لقضاء العطلات يوم الاثنين، حيث تصاعدت سحب الدخان لمسافة 40 كيلومترا إلى الشرق، ووصلت إلى أثينا.

ويوجد بالمنطقة غابة كثيفة تنتشر بها بيوت لقضاء العطلات.وتصل درجات الحرارة في الصيف حاليا إلى 40 درجة مئوية في اليونان.