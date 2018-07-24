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لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في بنك الرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في بنك الرياض
weam.co/533134
الرياض- الوئام:

أعلن بنك الرياض عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في برنامج الخريجين المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات الإدارة العامة- إدارة الأعمال- الاقتصاد- المالية- المحاسبة.

وبحسب التفاصيل فقد تم تصميم برنامج الخريجين الجدد لاستقطاب حديثي التخرج من الجامعات في برنامج مدته سنة واحدة يقام في مدينة الرياض بهدف تدريبهم داخلياً وعلى رأس العمل من خلال التناوب على عدد من الأقسام في البنك وبمجرد انتهاء البرنامج يكون المتدرب قد اكتسب الخبرة والمعرفة بمنتجات البنك وخدماته ومستعداً للانضمام إلى أحد أقسام بنك الرياض.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المشار إليها أعلاه وأن يكون المتقدم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة واحدة.

أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 27 سنة وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.riyadbank.com/ar/job-detail.php?jid=820684

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