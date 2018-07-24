قطر توسع تعاونها البحري مع إيران

الرياض- الوئام:

أعلن مدير عام منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، اعتزام بلاده وقطر تعزيز التعاون بين موانئ الدولتين.

وقال محمد راستا، لدي تفقده منشآت مجمع نكين بوشهر الساحلي، في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، نشرته أمس الاثنين، إن مسؤولي موانئ ايران وقطر تربطهم علاقات وثيقة، وأكدا خلال الزيارات التي جرت بين مسؤولي البلدين في الأشهر الماضية ضرورة التعاون بين موانئ الجانبين.

وأضاف راستا، الذي يشغل أيضاً منصب مساعد وزير الطرق وبناء المدن، أن محافظة بوشهر لديها الكثير من الطاقات لتصدير السلع إلى موانئ قطر و نأمل الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لتصدير وترانزيت السلع إلى قطر.

وعززت قطر وإيران علاقاتيهما بعد قطع السعودية، ومصر، والبحرين، والامارات علاقاتها بالدوحة.

وطالبت الدول الأربع قطر بخفض التمثيل الدبلوماسي مع طهران، من جملة الطلبات لتطبيع العلاقات.