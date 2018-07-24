بولتون: سنجعل إيران تدفع ثمناً غير مسبوق

واشنطن- الوئام:

أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، جدية التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، ضد إيران، إذا استمرت في تعمد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشايتد برس عن بولتن : تحدثت إلى الرئيس في الأسبوع الماضي، وأكد لي أنه إذا أقدمت إيران على ارتكاب أي أمر سلبي، فإنها ستدفع ثمناً قل وندر أن سبق ودفعته أي دولة أخرى.

وبسؤالها عن استشارة الرئيس ترامب بولتن أو غيره من مستشاريه الآخرين قبل تغريدته التي هدد فيها إيران، بالخط العريض وبأقسى الكلمات رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الرد، واكتفت بالقول إن “الرئيس يتبادل الرأي مع فريقه من مستشاري الأمن القومي، بشكل يومي في الغالب.

وكان ترامب رد بتغريدة على تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال فيه إن السياسات العدائية تجاه طهران قد تؤدي إلى أم الحروب كلها.

وأضاف الرئيس الأميركي: لم نعد دولة تقبل كلماتكم الجنونية عن العنف والموت .. احترسوا! .بولتون: ترامب سيجعل إيران تدفع ثمناً غير مسبوق إذا أصرت على الخطأ.