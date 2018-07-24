بيريز: هذا لاعب ريال مدريد القادم

مدريد- الوئام:

أكد رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز خلال تقديمه للحارس الأوكراني أندري لونين، لاعباً جديداً بصفوف الملكي، على أن أحد أهداف النادي لا تزال تكمن في ضم المواهب الكروية الشابة.

وخلال تقديم اللاعب صاحب الـ19 عاماً، أكد بيريز: نريد ضم مواهب شابة بمقدورها صناعة كرة قدم بالأعوام المقبلة، لاعبون يستطيعون إظهار قدرتهم على العطاء والتضحية وبذل الجهد من أجل النادي.

واستعرض بيريز إنجازات النادي سواء في كرة القدم أو كرة السلة على مدار الأعوام الأخيرة.

وتوجه بالشكر إلى الحارس الأوكراني على اختياره اللعب لصالح الملكي وسط اهتمام عدد من الأندية بخدمات “اللاعب الدولي الذي وهو في عمر الـ19 يلعب مع المنتخب الأول لبلاده.