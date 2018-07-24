السودان: بيت واحد وسيارة فقط لكل سفير بالخارج

الخرطوم- الوئام:

أصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير قراراً جمهورياً بإنفاذ هيكلة التمثيل الخارجي تضمن العديد من الإجراءات الإضافية الخاصة بتعيين السفراء، والتمديد لبعضهم.

وألزام القرار الجمهوري حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” وزارة الخارجية، برفع ترشيحات سفراء البلاد للرئيس لاختيار ما يراه مناسباً، وأن ترفع وزارة شؤون الرئاسة تصوراً محدداً لاختيار سفراء السودان، تأسيساً على توصيات وزارة الخارجية 3 سفراء لكل منصب سفير.

وأرجأ القرار الجمهوري إغلاق سفارتي السودان في إيرلندا والنمسا، عاماً واحداً، شريطة أن تكون بعثة الرجل الواحد “سفير فقط” وإلغاء الملحقية القانونية بسفارة البلاد في المغرب.

ونص القرار : على الالتزام بمنح السفير بدل سكن واحد فقط مهما تعددت زوجاته، والالتزام بتخصيص عربة ماركة مرسيدس واحدة فقط للسفير، رئيس البعثة، وتحويل كافة السيارات ماركة مرسيدس إلى رئاسة الجمهورية وترحيلها فوراً للبلاد.

كما تضمن القرار الجمهوري إلغاء إجراءات المعاينة لوظائف الخبرات التي سبق وأن أعلنت عنها للوظائف الوسيطة والقيادية، منعاً للترهل الوظيفي بعد إعادة كوادر الوزارة من الخارج وتولي سفارات البلاد ضمان حسن توظيف بدل السكن الممنوح للدبلوماسيين فيها لإسكانهم في مواقع تناسب مخصصاتهم في بدل السكن ومنع السماح بالتوجه للسكن في مناطق شعبية تقل عن جملة هذه المخصصات.