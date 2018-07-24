فتاة «حفل ماجد المهندس» أمام الجزائية بتهمة التحرش

الطائف- الوئام:

قالت مصادر إن النيابة العامة بمحافظة الطائف، أحالت الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس خلال حفل أحياه بسوق عكاظ، إلى المحكمة الجزائية لبدء إجراءات التقاضي بتهمة التحرش الموجهة إليها.

وأوضحت المصادر أن الفتاة اعترفت أنها احتضنت ماجد المهندس وفق إرادتها المعتبرة شرعاً وبعد أن تعرضت للتحريض، وقد أعدت النيابة العامة لائحة الدعوى بعد انتهاء التحقيق معها.

وأشارت إلى أن لائحة الدعوى طالبت بتطبيق عقوبة التحرش عليها، المقررة بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين بحسب المدينة، مبينة أن سلوك الفتاة أثار موجة من الاستنكار كونه مسيئاً لقيم المجتمع.