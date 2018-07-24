آلاف الفرص الوظيفية في لقاءات للتوظيف الإلكتروني

الرياض- الوئام:

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعوته لمنشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بتسجيل احتياجاتهم من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الشواغر الوظيفية من خلال معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني على الرابط www.eliqaat.com/eform ، علماً أن فترة التسجيل للمنشآت وتقديم الشواغر مستمرة حتى الجمعة المقبل 14 ذو القعدة هـ.

ويتضمن معرض لقاءات أحد قنوات التوظيف لبرنامج طاقات في نسخته الثانية عشرة، عدد من الفرص الوظيفية في منافذ البيع للأنشطة الاقتصادية التي صدرت بها قرارات توطين سابقة، ومن ذلك: السيارات والدراجات النارية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

بالإضافة للأثاث المكتبي والمنزلي الجاهز، الأواني المنزلية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الساعات، النظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع غيار السيارات، السجاد بجميع أنواعه، الحلويات، وغيرها من الأنشطة.

ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني كمبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.

في حين يتيح المعرض للباحثين عن عمل العديد من المزايا ومنها: الاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المتاحة، خاصية التواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، خاصية البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المدينة، المؤهل، الراتب والخبرة المطلوبة، كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة ويزيد من سبل الراحة.

ونوه “هدف” إلى أنه بإمكان المنشآت أو الباحثين عن عمل من الجنسين، التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 920020301 للحصول على المزيد من المعلومات عن المعرض وآليه وطريقة التسجيل.