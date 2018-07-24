التحالف يسيطر على طائرتين إيرانيتين مفخختين في الحديدة

الرياض- الوئام:

تمكنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الإماراتية -العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية- من اكتشاف والسيطرة على طائرتين من دون طيار مفخختين تابعتين للحوثيين من نوع «قاصف1» الإيرانية وإنزالهما.

حيث كانتا محملتين بالمتفجرات إحداهما كانت متوجهة إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل التحالف العربي في مديرية المخا، والثانية باتجاه إحدى المناطق المدنية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

واكتشفت الفرق المتخصصة خلال فحص مكونات الطائرتين كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المحددة.

حيث كانت إحدى الطائرتين موجهة باتجاه مديرية المخا، والأخرى موجهة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في مديرية الخوخة الواقعتين على الساحل الغربي لليمن، وذلك لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين، في محاولات يائسة من ميليشيات الحوثي بتوجيه المعركة وتعويض خسائرها الكبيرة في الساحل الغربي والتي حتما ستتوج بتحرير الحديدة، وذلك ضمن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة في حق المدنيين من أبناء الشعب اليمني.