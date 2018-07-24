فضيحة «فدية المليار دولار» تطارد تميم في بريطانيا

لندن- الوئام:

ألقت قضية تورط النظام القطري بدفع فدية تصل إلى المليار دولار بظلالها على زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا.

وسلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على قضية تورط وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير قطر في العراق زايد الخيارين، في عملية دفع فدية، هي الأكبر في التاريخ، بتجاوزها سقف المليار دولار، لجماعات وأفراد مصنّفين على لوائح الإرهاب العالمية من أجل تحرير رهائن قطريين.

وقالت الصحيفة: ألقت القضية بشكل واضح بظلالها على أجواء زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا، من خلال تحرّكات احتجاجية متعدّدة المظاهر والوسائل لمنظمات وشخصيات مناهضة للسياسات القطرية، وهي تحرّكات حرمت الدوحة من جني النتائج الدعائية المرجوة من الزيارة، بل حولتها إلى دعاية مضادة لقطر، وهو ما برز بشكل جلي قُبيل الزيارة في تقرير مفصل لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وفي هذا السياق، أكد مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية الخاصّ لحرّية الأديان والمعتقد، اللورد أحمد، أنه سيسأل تميم بن حمد عن فدية المليار دولار ولمن قُدّمت، ونقلت عنه الصحيفة قوله: سأطرح أسئلة على أمير قطر حسب الخطاب الذي سيلقيه، وحسب ما ستسير عليه الجلسة، في إشارة إلى كلمة أمير قطر في مقر البرلمان البريطاني.