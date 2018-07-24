ضبط «322» متهماً في قضايا مختلفة بجازان

جازان- الوئام- رائد العنزي:

تمكن رجال فرع إدارة المجاهدين بجازان من ضبط 322 متهما في عدة قضايا بينهم ١٣٥ متسللاً من جنسيات مختلفة والقبض على 16 مهربا بحوزتهم 28 كيلو و 162 جرام من مادة الحشيش بالإضافة الى 3 طن و 744 من نبات القات.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أوضح المتحدث الإعلامي بالانابة عيسى الحريصي أنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان فقد تم بتوفيق الله خلال شهر شوال 1439 هـ ضبط 322 متهما في قضايا مختلفة بينهم 135 متسللاً من جنسيات مختلفة.

كما وتم القبض على 16 مهربا بحوزتهم 28 كيلو و 162 جرام من مادة الحشيش بالإضافة الى 3 طن و 744 من نبات القات.

بالإضافة لــ 40 قرص كبتاجون و 188 لتر خمور ، وسلاح رشاش و 470 طلقة حية لسلاح كلاشنكوف كما تم التحفظ على 37 مركبة لاستخدامها في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.

وأكد بأن رجال الامن سيتصدون بعزيمة عالية لكل من يحاول تجاوز الحدود بطريقه غير مشروعة أو تهريب المواد المخدرة والمسكرة وضبطهم وتطبيق الانظمة بحقهم.