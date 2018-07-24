أمانة الشرقية: إتلاف 376 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية

واس - الوئام:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، حملة ميدانية شاملة على سوق الأسماك وسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، التي تأتي ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، أسفرت عن ضبط ٨٧ مخالف لنظام العمل والإقامة ونظام البلدية في السوق.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة المنطقة محمد الصفيان أن الحملة المشتركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتفعيل حملة “وطن بلا مخالف”، مشيداً بتعاون جميع الجهات المشاركة وبما تم إنجازه خلال الحملات الأمنية المشتركة.

وبين الصفيان أنه تم خلال الحملة إتلاف ومصادرة ٣٧٦ كيلو من الأغذية المنتهية الصلاحية، فيما تم رصد العديد من المخالفات على الباعة المتجولين خلال الحلمة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المترتبة بحق المخالفين بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.

ونوه الصفيان إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في مثل هذه الحملات لرصد المخالفين، مؤكداً على أن الإدارة العامة للأسواق تعمل على تكثيف الجولات الميدانية على أسواق النفع العام بشكل مستمر بهدف رصد المخالفات وتصحيحها ومعالجة جميع الملاحظات والشكاوي التي تصلها.