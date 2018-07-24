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أعلن أنها بنهاية العام

برلماني هولندي يقيم مسابقة رسوم كاريكاتورية للرسول.. والتعاون الإسلامي تدين

برلماني هولندي يقيم مسابقة رسوم كاريكاتورية للرسول.. والتعاون الإسلامي تدين
weam.co/533183
واس - الوئام:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الإعلان عن مسابقة الرسوم الكاريكاتورية للرسول صلى الله عليه وسلم، التي صرح عنها عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز لتقام في نهاية هذا العام.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية التي تثير مزيداً من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات.

وقال: في حين يواجه العالم بأسره التطرف الديني والإرهاب ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت لوضع أدوات قانونية ملزمةً دولياً لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية واحترام جميع الأديان، مشيراً إلى أن حرية التعبير لا تعني تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمي لاحترام الأديان.

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