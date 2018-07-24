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تقديرا لهما

خادم الحرمين يمنح الطالبين اليامي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

خادم الحرمين يمنح الطالبين اليامي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
weam.co/533193
واس - الوئام:

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الطالبين جاسر بن دهام اليامي، وذيب بن مانع اليامي – رحمهما الله – اللذين استُشهدا غرقاً في ولاية ماساشوتس بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديراً لما قاما به – رحمهما الله – من عمل بطولي.

جاء ذلك خلال استقباله – أيده الله – لذوي الطالبين في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معرباً عن تعازيه ومواساته لهم في الفقيدين، عاداً – رعاه الله – تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عملاً انسانياً، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبر ذوو الفقيدين عن خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على عزائهم وتكريمهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويجزل لهما الأجر والمثوبة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

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