البلديات تزيل 46046 سيارة من شوارع المملكة

الرياض - الوئام:

في إطار الجهود المستمرة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري في مدن المملكة، بالشراكة مع المواطنين، تمكنت الأمانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة من إزالة (46046) سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين.

وتصدرت أمانة محافظة جدة المرتبة الأولى من حيث إزالة أكبر عدد من السيارات التالفة والمهملة، وذلك من خلال إزالة (24350) سيارة تالفة ومهملة في شوارع وميادين المحافظة، تلتها أمانة المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بإزالة (13515) سيارة تالفة، فيما احتلت أمانة منطقة الرياض المرتبة الثالثة بعدد (6754) سيارة تالفة ومهملة، وأمانة منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بعدد (4987) سيارة تالفة، بينما جاءت أمانة محافظة الطائف في الرتبة الخامسة بإزالة (3294) سيارة تالفة ومهملة في شوارع وميادين المحافظة ومراكزها المختلفة.

واستمراراً لهذه الجهود أزالت أمانة منطقة جازان (2932) سيارة مشوهة للمظهر العام لمحافظات ومدن المنطقة، وأمانة منطقة القصيم (1506) سيارات ، وأمانة محافظة الأحساء (1500) سيارة، امانة منطقة تبوك (1381) سيارة، أمانة منطقة الحدود الشمالية (1258) سيارة، أمانة العاصمة المقدسة (1142) سيارة، أمانة منطقة حائل (776) سيارة ، أمانة منطقة الجوف (750) سيارة، أمانة منطقة نجران (350) سيارة، فيما أزالت أمانة منطقة الباحة (308) سيارة، وأزالت أمانة منطقة عسير (110) سيارات تالفة ومهملة في شوارع وميادين محافظات ومدن المنطقة.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حرصها على متابعة سير العمل وانجاز المبادرات التي تم إطلاقها عبر برنامج “مدينتي 2018” الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والتفاعل مع المواطنين، والأتمتة وتسهيل الإجراءات، والتخصيص، والاستدامة المالية، وبرامج تحقيق الرؤية، وفعالية النظام البلدي وكفاءته. وأوضحت أن مبادرة معالجة التشوه البصري تهدف لتحسين المشهد الحضري للمدن السعودية عبر معالجة مظاهر التشوه البصري، بما فيها إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الفرق الميدانية التابعة للأمانات تتابع هذه المخالفات بصورة مستمرة لإزالتها أولا بأول، نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة .