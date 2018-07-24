إغلاق مطعم تكررت مخالفاته في شفا الطائف

عبدالله العازمي - الوئام:

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة رقابية مكثفة على مطاعم مركز الشفا السياحي مدعومة بمراقبي بلدية الشفا الفرعية، وجرى إغلاق مطعما تكررت مخالفاته الصحية، كما تم تغطية كافة المرافق التجارية بطريق الشفا الدائري رقابياً، وشملت المطاعم والبوفيهات والمطابخ ومحلات بيع الأغذية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولة شملت 35 محلا، ضبطت بها مخالفات متنوعة منها تدني مستوى النظافة، وسوء التهوية، وإذابة المجمدات بطرق غير صحية، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى أدوات التحضير والطهي، وعدم وجود التراخيص النظامية لمزاولة النشاط.

وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المحلات المخالفة ومتابعتها رقابيا حتى معالجة أوضاعها، وستستمر هذه الجولات ضمن البرنامج الرقابي (غذاؤكم أمانة) الذي أطلقته وزارة الشئون البلدية والقروية تنفذه الأمانة مع كافة الأمانات بالمملكة.

وبينت أنها تهدف من خلال الجولات الرقابية المكثفة على المناطق السياحية بالطائف إلى ضمان سلامة المعروضات والخدمات المقدمة للسياح والأهالي، وتطبق الغرامات على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات وأكدت أنها ستغلق كافة المحلات التي تتكرر مخالفاتها ولن تتهاون في أي تجاوز يطال صحة المواطن.