أردوغان: القانون الإسرائيلي الجديد فاشي.. وروح هتلر عاودت الظهور

متابعات - الوئام:

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء (24 يوليو) إن القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن اليهود فقط لهم حق تقرير المصير يضفي شرعية على القمع ويظهر أن إسرائيل دولة فاشية وعنصرية وعاودت روح هتلر الظهور فيها.

وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأسبوع الماضي قانون “الدولة القومية” مما أثار غضب العرب، ودفع تركيا لاتهام إسرائيل بمحاولة إقامة “دولة فصل عنصري”.

وقال إردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان إن القانون أظهر أن إسرائيل هي “البلد الأكثر صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم”.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك ضد إسرائيل.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس التركي قائلا إن تركيا تتحول في عهد إردوغان إلى “دكتاتورية مظلمة”، متهما إياه بارتكاب مذابح ضد سوريين وأكراد.

وقال إردوغان أيضا إن إسرائيل أظهرت نفسها “كدولة إرهاب” بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية.