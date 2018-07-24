التعليقات: 0

عند مستوى 8405.82 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
weam.co/533209
الرياض- الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8405.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, وملاذ للتأمين, وبترو رابغ, ومتطورة, وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, ومسك, ومجموعة الحكير, والتعاونية, واتحاد الاتصالات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.52% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, واتحاد الاتصالات, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكيان السعودية, ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 19.63 نقطة ليقفل عند مستوى 2767.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 165 صفقة.

روابط ذات صلة

تراجع أسهم 141 شركة بالبورصة السعودية

تراجع أسهم 141 شركة بالبورصة السعودية
«التجارة» تشهر بشركة عرضت منتجات استهلاكية غير مطابقة للمواصفات

«التجارة» تشهر بشركة عرضت منتجات استهلاكية غير مطابقة للمواصفات
رئيس أرامكو يكشف تفاصيل صفقة سابك

رئيس أرامكو يكشف تفاصيل صفقة سابك
أرامكو السعودية: لا نخطط للإستحواذ على أي من أسهم سابك

أرامكو السعودية: لا نخطط للإستحواذ على أي من أسهم سابك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>