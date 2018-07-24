الاتحاد الإسباني يعلن موعد مباراتا الكلاسيكو

وكالات - الوئام:

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج دوري الدرجة الأولى لموسم 2018-2019، والذي أوقع الغريمين برشلونة حامل اللقب وريال مدريد بطل أوروبا في مواجهتين ذهابا على ملعب “كامب نو” في 28 أكتوبر المقبل، وإيابا في مدريد على ملعب “سانتياغو برنابيو” في 3 مارس 2019.

ويستقبل برشلونة الفريق الملكي في المرحلة العاشرة، في الكلاسيكو الاول ضمن الليجا والذي يعد أشهر مواجهة عالمية على صعيد الاندية.

ويخوض ريال، بطل اوروبا في السنوات الثلاث الاخيرة، مباراة الاياب على ملعبه ضمن المرحلة 26 من الدوري الذي يختتم في 19 مايو .

ويستهل برشلونة الموسم عندما يستقبل الافيس، فيما يستضيف ريال مدريد ضمن المرحلة الاولى خيتافي في 19 أغسطس.

بدوره، يقوم أتلتيكو مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، بزيارة صعبة الى ملعب فالنسيا رابع الموسم الاخير.

ويقام دربي مدريد بين ريال وأتلتيكو في 30 سبتمبر ضمن المرحلة السابعة في سانتياغو برنابيو، و10 فبراير ضمن المرحلة 23 في ملعب متروبوليتانو.

وأجري سحب القرعة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الاسباني في ضاحية لاس روساس في مدريد، بحضور رئيسي الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو والاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين.

ويقام نهائي مسابقة كأس الملك (كأس اسبانيا) في 25 مايو من دون تحديد الملعب المضيف.