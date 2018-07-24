اكتمال حجز 942 فيلا تحت الإنشاء في ” منازل القطيف”

واس - الوئام:

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، عن اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية في مشروع “منازل القطيف” السكني في محافظة القطيف، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إطلاق المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع وحدات المشروع البالغ عددها 942 وحدة سكنية من نوع فيلا “تاون هاوس” اكتملت حجوزاتها، مؤكدة أنها بدأت في إجراءات توقيع العقود النهائية مع المستفيدين تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع مع المطور العقاري المعتمد.

وبيّنت أن الإقبال الكبير الذي شهده المشروع وسرعة اكتمال حجوزاته خلال فترة قياسية يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على أنه سيتم الإشراف على تنفيذ المشروع وتقديم كافة الضمانات للمواطنين الذين أكملوا إجراءات الحجز أسوة بجميع المشاريع التي تشرف عليها الوزارة.

وكانت الوزارة أعلنت في العاشر من يوليو الجاري عن بدء الحجز في مشروع “منازل القطيف” في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، والذي يقع على مساحة تقارب الربع مليون متر مربع، ويوفر 942 وحدة سكنية سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يتم بدء تنفيذها بعد اكتمال الحجوزات، وتُسلم للمستفيدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقود النهائية.

ويتميز مشروع “منازل القطيف” بتكامل البنية التحتية في المشروع من مياه وكهرباء، وصرف صحي وأنظمة لتصريف السيول والأمطار، كما يضم المشروع العديد من المواقع للمرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء وملاعب الأطفال، إضافة إلى تخصيصه مواقع للعديد من الجهات الحكومية التعليمية والصحية وغيرها.

ويوفر المشروع العديد من الخيارات السكنية للمستفيدين من الدعم السكني من خلال تنفيذ عدد من التصاميم في المشروع لتلبية تطلعات المواطنين حيث يضم 4 نماذج وتصاميم بناء متنوعة بمساحات تصل إلى300 متر مربع للوحدة السكنية، وبأسعار تبدأ من 580 ألف ريال، ويُراعى في المشروع تصميم بيئة إسكانية ملائمة من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها سكان المجمع السكني.

وفي السياق ذاته، أكّدت وزارة الإسكان حرصها على تلبية كافة احتياجات المستفيدين من خلال إطلاق المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق والبنى التحتية في مختلف مناطق ومدن المملكة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع أخرى كما تجري العادة وبشكل شهري.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق برنامج “سكني” وتم خلال عامه الأول تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، كما أعلنت عن مستهدفها خلال العام الجاري 2018 بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية منتصف كل شهر.