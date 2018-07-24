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عمره 74 عاما

تحقيقات “الخيانة العظمى” توقف عالم كبير بوكالة الفضاء الروسية عن العمل

تحقيقات “الخيانة العظمى” توقف عالم كبير بوكالة الفضاء الروسية عن العمل
weam.co/533220
وكالات - الوئام:

أوقفت السلطات الروسية عالما يعمل في أكبر مراكز البحث في قطاع الفضاء، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) الثلاثاء.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم روسكوزموس فلاديمير أوتسيمنكو أن فيكتور كودريافستيف الموظف في المعهد المركزي للأبحاث العلمية حول الإنشاءات الميكانيكية أوقف، من دون أن يوضح السبب. ويبلغ هذا العالم من العمر 74 عاما.

وكتبت صحيفة “كومرسانت” أن عناصر من الاستخبارات دهموا المركز الجمعة في إطار تحقيق حول “خيانة عظمى”.

ويُشتبه في أن “نحو عشرة عاملين في قطاع الفضاء” نقلوا معلومات سرية مهمة إلى أجهزة استخبارات غربية”، وفقا للصحيفة.

والجمعة، دهم عناصر من الاستخبارات مكتب ديمتري بايسون مدير المركز التحليلي في المؤسسة الموحّدة للصورايخ والفضاء، بحسب الصحيفة التي نقلت عن مصدر رسمي أن المسؤولين عن تسريب المعلومات هم موظفون يعملون معه.

يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس فلاديمير بوتين في مارس إلى الأمة تفاخر فيه بتطوير أسلحة “لا تقهر” ومنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت”.

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