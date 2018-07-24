الدوحة تبحث الاحتماء بـ”العديد” عبر تحويلها لقاعدة دائمة

متابعات - الوئام:

أعلنت الدوحة، الثلاثاء، أنها تبحث مع الولايات المتحدة تحويل قاعدة “العديد” الجوية، الأكبر أميركيا في المنطقة، إلى قاعدة دائمة، بحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية.

وتأتي “العديد” بالنسبة لقطر، بمثابة درع قد تستخدمه في مفاوضاتها مع الدول الأربعة الداعية لمحاربة الإرهاب، حيث تأتي الخطوة بعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الشرق الاوسط بين قطر من جهة، والسعودية ومصر والبحرين والإمارات من جهة أخرى.

وقالت الوكالة إن قطر تعمل حالياً “مع حليفها الاستراتيجي الأميركي، على رسم خارطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين مما يشمل ضم قاعدة العديد الجوية لقائمة القواعد العسكرية الدائمة التابعة للولايات المتحدة”.

كما أعلنت عن إطلاق مشروع جديد لتوسعة القاعدة يقوم على بناء “ثكنات سكنية ومباني خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة، لإضافة لرفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية”.

ويقيم في قاعدة “العديد” نحو 10 آلاف جندي أميركي، تنطلق منها الطائرات التي تقوم بتوجيه ضربات في دول المنطقة، والتي من بينها سوريا والعراق.

وتضم قطر قاعدة أميركية ثانية هي “السيلية”، التي تستخدمها القيادة المركزية الاميركية مقرا للتحضير للعمليات العسكرية.