وزير الخارجية اليمني يكشف عن بنود مبادرة الحديدة

الوئام-متابعات

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني إن “مبادرة الحديدة” تقوم على الانسحاب الكامل وإحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الانقلابية وتحويل موارد الميناء للبنك المركزي وإدخال مراقبين من الأمم المتحدة إلى الميناء.

و أضاف اليماني : “إن جهود المبعوث الأممي يقابلها تعنت حوثي .. ورهان الحوثيين على عامل الوقت خاسر.”

و تابع “مددنا أيدينا للمبعوث الأممي بوصفنا دعاة سلام وسننتظر النتائج ولن نتنازل عن تحرير الأراضي اليمنية”

و أوضح اليماني أن الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي أكد من خلال “عملية المطار” أن تحرير الحديدة ليس بالأمر الصعبب، وأن الطرف الحوثي الانقلابي يستغل الوقت لمحاولة تعزيز قدراته العسكرية ولا يكترث للسلام و ما تشهده المناطق المحررة من إعادة تأهيل و جهود إغاثية يصب جميعه في صالح مستقبل اليمن.

وأكد اليماني أن قبول مليشيات الحوثي الانسحاب أفضل مخرج لهم وإلا سيواجهون جزاء تعنتهم.