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والدفاع المدني يفصل التيار الكهربائي

شاهد .. بالصور أمطار الباحة تداهم مهرجانات الصيف

شاهد .. بالصور أمطار الباحة تداهم مهرجانات الصيف
weam.co/533234
الوئام-الباحة-عايض ال ركبان

تابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد علي بن خضران المنتشري الحاله المطرية، التي وقعت بالمنطقه ميدانياً حيث هطلت أمطار متوسطة مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1439/11/11 على كلٍ من محافظة بلجرشي ومدينة الباحة وغابة رغدان ومحافظة المندق .
وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان دايس الغامدي بأنه نتج عن ذلك دخول الأمطار لمهرجانات الصيف في كلٍ من محافظة بلجرشي ومحافظة المندق مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي وإخلاء المهرجان حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

و تم إغلاق عقبة ذي منعا بمحافظة المندق إحترازياً، وتم تطبيق الخطة العامه للتعامل مع الحالات المطرية وتسيير أكثر من ثلاثين فرقة تدخل سريع في جميع المواقع السياحية، والمنتزهات، والغابات والعقاب والطرق،بالمنطقة ولم يسجل أي إصابة، وكذلك سال وادي برحرح مع وجود سيول منقوله على محافظة الحجره وكذلك الشعراء .

ودعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطه والحذر وعدم المجازفة في عبور الأوديه أثناء جريانها والاستماع لتعليمات وتوجيهات دوريات السلامه المنتشره في جميع المواقع .

 

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