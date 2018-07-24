فتاة تفتتح مطعما للنساء فقط في أربيل .. لهذا السبب

الوئام-متابعات

قامت فتاة عراقية في مدينة أربيل بافتتاح مطعم للتخلص من مضايقات الرجال لها في المطاعم والمقاهي، معللة افتتاح مطعمها المخصص للنساء فقط بحق المرأة في أن يكون لها مطاعم مخصصة لها مثلما توجد مقاه للرجال.

و افتتحت تارا محمد إحسان (23 عامًا) مطعمًا للنساء فقط، في مدينة أربيل الكردية العراقية، وجميع العاملات به من النساء أيضًا.

ويحمل المطعم اسم (لاكشري تايم) وافتتحته “تارا” التي درست إدارة الأعمال، في الشهر الجاري، بعدما ضاقت ذرعًا بالمضايقات التي تتعرض لها عندما تقضي وقتًا خارج المنزل مع صديقاتها في شمال العراق.

وقالت “إذا أردت قضاء وقت خارج المنزل لا يكون الأمر مريحًا؛ لأن الجميع يحدقون بك”.

وقالت تارا “أفكر في وضع أمن على البوابة إذا استمر الوضع على هذا المنوال”.

وأضافت “أرى أنه من غير المنصف أن تكون جميع المقاهي هنا للرجال فقط. لماذا لا يمكن قبول فكرة أن هذا المطعم للنساء؟”.