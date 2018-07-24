عمل الرياض يستعرض آليات ومشاكل برنامج حماية الأجور

عقد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل أحمد المطوع، اجتماعاً مع مدير عام الادارة العامة للتفتيش أ.فهد القحطاني لمناقشة آليات عمل برنامج حماية الأجور و مشاكل العملاء واستعراض سبل تطوير البرنامج، بحضور مدير ادارة حماية الأجور بالوزارة أ. ماجد بكر ومدير مكتب العمل أ.عبدالكريم عسيري ومدير التفتيش بالمنطقة أ.فهد المجاهد ومدير ادارة التفتيش بالمكتب جريد الدوسري وأ.عبدالعزيز الضعيان مدير ادارة حماية الأجور بمكتب عمل الرياض .

وذكر المطوع أن برنامج حماية الأجور يأتي ضمن مبادرات وزارة العمل لبرنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث تؤدي هذه المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور.

وأوضح المطوع أن الهدف من عقد الاجتماع يكمن في تقييم مستوى الأداء بعد التطبيق الفعلي منذ انطلاق البرنامج، والتعرف على كافة العواقب والعمل على وضع الاقتراحات المناسبة لتجاوزها بالتعاون مع كافة الزملاء في الوزارة. وفي نهاية الاجتماع شكر المطوع جميع الحاضرين مثنياً على جهودهم في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات.