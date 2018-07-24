مشهور المنعمي .. إلى المرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين

الوئام-مكة-ناصر السلمي

صدر قرار مجلس الوزراء بترقية سعادة الاستاذ، مشهور بن محسن المنعمي للمرتبة الخامسة عشرة، وكيلاً لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الدعاء لسعادته بالعون والتوفيق والسداد .

هذا وقد رفع سعادة الاستاذ مشهور بن محسن المنعمي خالص الشكر و بالغ التقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود – حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الملكية الكريمة بصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

ودعا ” المنعمي ” الله العلي القدير أن يعينه ويوفقه لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وأن يكون عند حسن ظن الجميع وبذل المزيد من العطاء لأداء الأمانة والمسؤولية لخدمة الدين ثم المليك والوطن في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لرواد الحرمين الشريفين.

كما اعرب سعادة الاستاذ مشهور المنعمي عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على مالقيه من معاليه من تشجيع ومؤازرة وتوجيه وعلى الدعم والمتابعة لكل ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما والتي كان لها الأثر في نيل الثقة الغالية من القيادة الكريمة حفظها الله ورعاها.

وسأل سعادته الله تعالى في ختام تصريحه أن يكون عند حسن ظن القيادة سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله .