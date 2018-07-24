تقدم في مهارات طالبات تعليم الطائف الملتحقات بمشروع أكاديمية الخط العربي والإملاء

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

استطعن طالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الملتحقات بمشروع أكاديمية الخط العربي والإملاء ومشروع تدريب الطلبة على رفع الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية في أسبوع من كتابة الجمل ووصف الصور والتحدث عن الشخصية وأبدين مدى الجدية والرغبة لدىهن في التعلم والاستفادة من المشروع لرفع مستواهن وتزويدهن بالمهارات اللازمة لإتقان اللغة والذي ينفذ في أندية مدارس الحي ويهدف لرفع مستوى الطلاب والطالبات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإتقان اللغة. و تعزيز الطلاقه لغةً وكتابةً .

يذكر أن مشروعَي أكاديمية الخط العربي والإملاء وتدريب الطلبة على الكفاءة اللغوية للغة الإنجليزية، يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة تطوير.وينفذ في 6 أندية للبنين والبنات بالطائف ويستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي