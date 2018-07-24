الرئاسة الفلسطينية تعرب عن تقديرها لدور المملكة في دعم القضية الفلسطينية

الوئام-واس

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في شتى المجالات .

ووجهت الرئاسة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على تقديم مبلغ 80 مليون دولار أمريكي، تمثل مساهمة المملكة في دعم موازنة الحكومة الفلسطينية .

وأكدت الرئاسة متانة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي الشقيقين وقيادتي البلدين والرئيس محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود