أعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في شتى المجالات .
ووجهت الرئاسة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على تقديم مبلغ 80 مليون دولار أمريكي، تمثل مساهمة المملكة في دعم موازنة الحكومة الفلسطينية .
وأكدت الرئاسة متانة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي الشقيقين وقيادتي البلدين والرئيس محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
التعليقات: 0
والشعب الفلسطيني
الرئاسة الفلسطينية تعرب عن تقديرها لدور المملكة في دعم القضية الفلسطينية
أعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في شتى المجالات .