التحالف: طائرة الصليب الأحمر غادرت مطار جازان وأكملت إلى جيبوتي

الوئام-متابعات

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن طاقم طائرة الصليب الأحمر لم يستجب لنداء قيادة القوات المشتركة.

وقال المالكي إن طائرة الصليب الأحمر غادرت مطار جازان وأكملت إلى جيبوتي، وأن حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء ما زالت تعمل.

و أوضح أن إدارة المجال الجوي فوق اليمن هي مهمة القيادة المشتركة للتحالف.