النصر يفوز على نيوشاتيل برباعية

الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

استطاع نادي النصر الفوز بأربعة أهداف نظيفة مقابل لا شئ على فريق نيوشاتيل السويسري ضمن مباريات الفريق الودية في معسكره بسويسرا .

وتعتبر هذه الودية الثانية للفريق، حيث نجح سلطان الغنام بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة 2 ومع بداية الشوط الثاني أضاف اللاعب عوض خميس الهدف الثاني لفريقه ، فيما أجرى مدرب الفريق الأوروغوياني دانيال كارينيو عدة تغيرات ليقف على مستوى جاهزية اللاعبين ، وفِي الدقيقة 68 أضاف اللاعب خالد الشويع الهدف الثالث للنصر ، واستطاع محمد الشهراني تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف البرازيلي بيتروس بالشوط الثاني لأول مرة فيما لم يشارك المحترف المغربي نور الدين امرابط و يحيى الشهري لإنضمامهم المتأخر لمعسكر الفريق.