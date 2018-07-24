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#النصر يفوز على نيوشاتيل برباعية

#النصر يفوز على نيوشاتيل برباعية
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الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب
استطاع نادي النصر الفوز بأربعة أهداف نظيفة مقابل لا شئ على فريق نيوشاتيل السويسري ضمن مباريات الفريق الودية في معسكره بسويسرا .
وتعتبر هذه الودية الثانية للفريق، حيث نجح سلطان الغنام بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة 2 ومع بداية الشوط الثاني أضاف اللاعب عوض خميس الهدف الثاني لفريقه ، فيما أجرى مدرب الفريق الأوروغوياني دانيال كارينيو عدة تغيرات ليقف على مستوى جاهزية اللاعبين ، وفِي الدقيقة 68 أضاف اللاعب خالد الشويع الهدف الثالث للنصر ، واستطاع محمد الشهراني تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81.
وشهدت المباراة مشاركة المحترف البرازيلي بيتروس بالشوط الثاني  لأول مرة فيما لم يشارك المحترف المغربي نور الدين امرابط و يحيى الشهري لإنضمامهم المتأخر لمعسكر الفريق. 

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